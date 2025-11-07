Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Трагедия произошла вечером 6 ноября на автодороге Шепетовка - Бердичев, недалеко от села Малоселки Швайковской общины. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и бригада медиков.

По предварительным данным следствия, 37-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Полтавской области, двигаясь по дороге, совершил наезд на мужчину, который шел по проезжей части. Предварительно известно, что пешеход находился на полосе движения автомобиля в темное время суток.

В результате столкновения 48-летний житель села Швайковки погиб на месте от полученных травм. Прибывшие по вызову врачи лишь констатировали смерть мужчины. Автомобиль и водитель полицейские доставили в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий.

Следователи Бердичевского райотдела открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека.

