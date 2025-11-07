14:10  07 ноября
В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа после ссоры с девушкой
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
07 ноября 2025, 12:32

В Житомирской области водитель Mercedes-Benz сбил пешехода насмерть: начато расследование

07 ноября 2025, 12:32
Фото: пресс-служба полиции
В Бердичевском районе полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб пешеход

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Трагедия произошла вечером 6 ноября на автодороге Шепетовка - Бердичев, недалеко от села Малоселки Швайковской общины. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и бригада медиков.

По предварительным данным следствия, 37-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Полтавской области, двигаясь по дороге, совершил наезд на мужчину, который шел по проезжей части. Предварительно известно, что пешеход находился на полосе движения автомобиля в темное время суток.

В результате столкновения 48-летний житель села Швайковки погиб на месте от полученных травм. Прибывшие по вызову врачи лишь констатировали смерть мужчины. Автомобиль и водитель полицейские доставили в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий.

Следователи Бердичевского райотдела открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Напомним, в Ровенской области произошло трагическое ДТП, в котором погиб двухмесячный ребенок. Теперь правоохранители сообщили о завершении следствия – вскоре оба водителя будут отвечать в суде за нарушения, повлекшие гибель младенца.

Житомирская область смертельное ДТП авария пешеход погибший уголовное производство
31 октября 2025
07 августа 2025
