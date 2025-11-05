На Львівщині контрабандисти за допомогою дрона намагалися відправити за кордон майже 3 тисячі пачок сигарет

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, поблизу міста Мостиська, за 7 кілометрів від державного кордону, правоохоронці виявили двох місцевих жителів - батька та сина, які намагалися відправити за кордон 2850 пачок сигарет без марки акцизного податку. Для цього контрабандисти використовували три безпілотники.

"Чоловіки обладнали схованку, де зберігали цигарки та ховалися від прикордонників. Вони підняли у повітря два дрони з вантажем, а третій готували до злету", – йдеться у повідомленні.

На місці події прикордонники вилучили три літальних апарати, 23 акумулятори для БпЛА, ноутбук, пульт керування, флеш-накопичувачі з GPS-маршрутами та інше обладнання, що використовувалося для організації злочину.

