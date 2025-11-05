15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
05 листопада 2025, 16:52

На Львівщині контрабандисти за допомогою дрона намагалися відправити за кордон майже 3 тисячі пачок сигарет

05 листопада 2025, 16:52
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Львівській області прикордонники припинили спробу незаконного переправлення тютюнових виробів до Польщі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, поблизу міста Мостиська, за 7 кілометрів від державного кордону, правоохоронці виявили двох місцевих жителів - батька та сина, які намагалися відправити за кордон 2850 пачок сигарет без марки акцизного податку. Для цього контрабандисти використовували три безпілотники.

"Чоловіки обладнали схованку, де зберігали цигарки та ховалися від прикордонників. Вони підняли у повітря два дрони з вантажем, а третій готували до злету", – йдеться у повідомленні.

На місці події прикордонники вилучили три літальних апарати, 23 акумулятори для БпЛА, ноутбук, пульт керування, флеш-накопичувачі з GPS-маршрутами та інше обладнання, що використовувалося для організації злочину.

Як повідомлялось, на початку жовтня на Львівщині митники вилучили брендові речі й косметику на понад мільйон гривень. Зловмисникам загрожує штраф або позбавлення волі.

