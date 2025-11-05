13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
05 ноября
В Винницкой области микроавтобус столкнулся с легковушкой: погибла женщина
05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 12:54

Схема на 3,7 млн ​​грн во время проекта детской больницы: во Львовской области будут судить чиновников

05 ноября 2025, 12:54
Фото: Департамент Стратегических Расследований Нацполиции
Правоохранительные органы завершили досудебное расследование по делу о нанесении государству значительных убытков при подготовке проекта строительства нового корпуса областной детской больницы

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, должностные лица, причастные к организации разработки проектной документации, могли допустить нарушения, из-за которых бюджет понес финансовые потери.

К ответственности привлекают двух фигурантов. Один из них – заместитель руководителя управления Львовской областной военной администрации, другой – директор государственного предприятия, занимающегося проектными работами.

Между ними был заключен договор на подготовку проектно-сметных материалов для строительства отдельного корпуса детской больницы. Стоимость контракта составила 19,7 млн. гривен. Согласно официальным актам, компания якобы проделала работы в полном объеме.

Однако следователи выяснили, что часть технических показателей в документации была завышена. По информации правоохранителей, подрядчики использовали некорректные расчетные коэффициенты и завысили стоимость некоторых материалов. Это привело к безосновательному перечислению 3,7 млн ​​гривен в пользу выигравшего тендер предприятия.

31 октября 2025 года обвинительный акт был передан в суд вместе с гражданским иском о возмещении причиненного ущерба. Судебное разбирательство должно установить степень вины каждого из фигурантов и объем ответственности, которую они могут понести за причиненный государству ущерб.

Ранее сообщалось, в Винницкой области правоохранители задержали трех участников схемы, организованной киевлянкой, наняв преступников для устранения своего мужа за $5 тыс. Мотивы женщины и детали подготовки преступления тогда вызвали значительный общественный резонанс.

Львовская область детская больница проект строительство незаконное обогащение
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
