Фото: Департамент Стратегических Расследований Нацполиции

Правоохранительные органы завершили досудебное расследование по делу о нанесении государству значительных убытков при подготовке проекта строительства нового корпуса областной детской больницы

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, должностные лица, причастные к организации разработки проектной документации, могли допустить нарушения, из-за которых бюджет понес финансовые потери.

К ответственности привлекают двух фигурантов. Один из них – заместитель руководителя управления Львовской областной военной администрации, другой – директор государственного предприятия, занимающегося проектными работами.

Между ними был заключен договор на подготовку проектно-сметных материалов для строительства отдельного корпуса детской больницы. Стоимость контракта составила 19,7 млн. гривен. Согласно официальным актам, компания якобы проделала работы в полном объеме.

Однако следователи выяснили, что часть технических показателей в документации была завышена. По информации правоохранителей, подрядчики использовали некорректные расчетные коэффициенты и завысили стоимость некоторых материалов. Это привело к безосновательному перечислению 3,7 млн ​​гривен в пользу выигравшего тендер предприятия.

31 октября 2025 года обвинительный акт был передан в суд вместе с гражданским иском о возмещении причиненного ущерба. Судебное разбирательство должно установить степень вины каждого из фигурантов и объем ответственности, которую они могут понести за причиненный государству ущерб.

