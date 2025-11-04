Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник организовал схему завышения тарифов на распределение природного газа для коммунальных предприятий области.

По информации правоохранителей, в августе 2021 года бывший руководитель внес в официальные документы недостоверные данные. В частности, в сведениях было безосновательно увеличено количество распределительных газопроводов и газорегуляторного оборудования, которые якобы эксплуатировались более 25 лет. Эти показатели используются для расчета нормативных потерь газа, которые напрямую влияют на формирование тарифа.

В результате "на бумаге" нормативные потери выросли более чем на 2,8 млн м³ газа в год. Это повысило тариф на 14,8 грн за тысячу кубометров, что позволило включить в стоимость услуг почти 3,7 млн грн.

Средства были уплачены коммунальными предприятиями области, среди которых "Железнодорожнэнерго", "Львовтеплоэнерго", "Стрыйтеплоэнерго", "Червоноградтеплокоммунэнерго" и "Дрогобычтеплоэнерго". Как отмечают следователи, подозреваемый мог распоряжаться этими средствами по своему усмотрению.

Ему инкриминируется завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

