Завысил тарифы на 3,7 млн грн: прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю "Львовгаза"
Львовская областная прокуратура сообщила о подозрении одному из бывших членов правления АО "Львовгаз"
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, чиновник организовал схему завышения тарифов на распределение природного газа для коммунальных предприятий области.
По информации правоохранителей, в августе 2021 года бывший руководитель внес в официальные документы недостоверные данные. В частности, в сведениях было безосновательно увеличено количество распределительных газопроводов и газорегуляторного оборудования, которые якобы эксплуатировались более 25 лет. Эти показатели используются для расчета нормативных потерь газа, которые напрямую влияют на формирование тарифа.
В результате "на бумаге" нормативные потери выросли более чем на 2,8 млн м³ газа в год. Это повысило тариф на 14,8 грн за тысячу кубометров, что позволило включить в стоимость услуг почти 3,7 млн грн.
Средства были уплачены коммунальными предприятиями области, среди которых "Железнодорожнэнерго", "Львовтеплоэнерго", "Стрыйтеплоэнерго", "Червоноградтеплокоммунэнерго" и "Дрогобычтеплоэнерго". Как отмечают следователи, подозреваемый мог распоряжаться этими средствами по своему усмотрению.
Ему инкриминируется завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
