04 ноября 2025, 12:34

Завысил тарифы на 3,7 млн грн: прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю "Львовгаза"

04 ноября 2025, 12:34
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Львовская областная прокуратура сообщила о подозрении одному из бывших членов правления АО "Львовгаз"

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник организовал схему завышения тарифов на распределение природного газа для коммунальных предприятий области.

По информации правоохранителей, в августе 2021 года бывший руководитель внес в официальные документы недостоверные данные. В частности, в сведениях было безосновательно увеличено количество распределительных газопроводов и газорегуляторного оборудования, которые якобы эксплуатировались более 25 лет. Эти показатели используются для расчета нормативных потерь газа, которые напрямую влияют на формирование тарифа.

В результате "на бумаге" нормативные потери выросли более чем на 2,8 млн м³ газа в год. Это повысило тариф на 14,8 грн за тысячу кубометров, что позволило включить в стоимость услуг почти 3,7 млн грн.

Средства были уплачены коммунальными предприятиями области, среди которых "Железнодорожнэнерго", "Львовтеплоэнерго", "Стрыйтеплоэнерго", "Червоноградтеплокоммунэнерго" и "Дрогобычтеплоэнерго". Как отмечают следователи, подозреваемый мог распоряжаться этими средствами по своему усмотрению.

Ему инкриминируется завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним, в Днепропетровской области должностному лицу "Укрзализныци" сообщили о подозрении в присвоении более 300 тыс. грн государственных средств. По данным следствия, он подписал недостоверные акты выполненных работ и инициировал перечисление денег подрядчику, хотя работы фактически не были выполнены.

Львов газ тарифы коммунальные предприятия завышенные цены прокуратура
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
