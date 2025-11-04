Фото: Офіс Генерального прокурора

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець організував схему завищення тарифів на розподіл природного газу для комунальних підприємств області.

За інформацією правоохоронців, у серпні 2021 року колишній керівник вніс до офіційних документів недостовірні дані. Зокрема, у відомостях було безпідставно збільшено кількість розподільчих газопроводів та газорегуляторного обладнання, які нібито експлуатувалися понад 25 років. Ці показники використовуються для розрахунку нормативних втрат газу, які напряму впливають на формування тарифу.

У результаті "на папері" нормативні втрати зросли на понад 2,8 млн м³ газу на рік. Це підвищило тариф на 14,8 грн за тисячу кубометрів, що дозволило включити до вартості послуг майже 3,7 млн грн.

Кошти були сплачені комунальними підприємствами області, серед яких "Залізничнетеплоенерго", "Львівтеплоенерго", "Стрийтеплоенерго", "Червоноградтеплокомуненерго" та "Дрогобичтеплоенерго". Як зазначають слідчі, підозрюваний міг розпоряджатися цими коштами на власний розсуд.

Йому інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

