Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента

Сегодня, 3 ноября, во Львове на площади Таможенной загорелся трамвай

О событии сообщили очевидцы в социальных сетях, передает RegioNews.

По словам свидетелей, возгорание произошло в одном из трамваев №2, курсирующем от улицы Коновальца до улицы Пасичная. На обнародованном видео видно, как пламя быстро охватило салон трамвая.

Как сообщил начальник отдела по связям со СМИ и работе с общественностью ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев, по состоянию на 13:54 пожар удалось ликвидировать.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Пассажиры вовремя отреагировали и покинули трамвай еще до распространения огня", – отметил Туровцев.

Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, в Ровно водитель Jaguar сбил пешехода на переходе: пострадавший скончался в больнице.