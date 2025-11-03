Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
Сегодня, 3 ноября, во Львове на площади Таможенной загорелся трамвай
О событии сообщили очевидцы в социальных сетях, передает RegioNews.
По словам свидетелей, возгорание произошло в одном из трамваев №2, курсирующем от улицы Коновальца до улицы Пасичная. На обнародованном видео видно, как пламя быстро охватило салон трамвая.
Как сообщил начальник отдела по связям со СМИ и работе с общественностью ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев, по состоянию на 13:54 пожар удалось ликвидировать.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Пассажиры вовремя отреагировали и покинули трамвай еще до распространения огня", – отметил Туровцев.
Причины возгорания устанавливают правоохранители.
