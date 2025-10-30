17:43  30 жовтня
Росіяни атакували телевежу в центрі Чернігова
17:35  30 жовтня
На Полтавщині в ТЦК сталася стрілянина, є поранені
17:27  30 жовтня
У Києві на пошті вибухнула посилка
UA | RU
30 жовтня 2025, 20:25

На Львівщині чоловік через сварку напав на знайомого з ножем

30 жовтня 2025, 20:25
Фото: Нацполіція
Інцидент стався 28 жовтня, близько 00:30, на вулиці Зеленій у Львові. Між двома чоловіками сталась сварка, яка закінчилась затриманням

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Двоє чоловіків віком 25 та 27 років посварились. Тоді старший завдав молодшому удар ножем у спину, завдавши тяжкі тілесні ушкодження. Правоохоронці затримали зловмисника.

"Слідчі, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину та поранив чоловіка. Зловмисника затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

напад поліція затримання Львів
Діти загинули, доки мати була в кафе: на Миколаївщині судили жінку, яка залишила дітей вдома заради побачення
30 жовтня 2025, 20:40
На Дніпропетровщині 19-річний хлопець підпалив авто за гроші
30 жовтня 2025, 19:55
Цілодобові обмеження електроенергії: в Укренерго попередили українців про графіки відключень на 31 жовтня
30 жовтня 2025, 19:35
На Прикарпатті адвокат "продавав" інвалідність ухилянтам та можливість служити в тилу
30 жовтня 2025, 18:55
Українців попередили про важливі зміни в маршруті потяга Варшава-Київ
30 жовтня 2025, 18:45
Названа одна із можливих причин стрілянини у Кременчуцькому РТЦК на Полтавщині
30 жовтня 2025, 18:33
Задушив під час сварки: на Волині чоловік вбив власну дружину
30 жовтня 2025, 18:20
У Кременчуці чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК
30 жовтня 2025, 18:19
Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію
30 жовтня 2025, 18:10
