Фото: Нацполіція

Інцидент стався 28 жовтня, близько 00:30, на вулиці Зеленій у Львові. Між двома чоловіками сталась сварка, яка закінчилась затриманням

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Двоє чоловіків віком 25 та 27 років посварились. Тоді старший завдав молодшому удар ножем у спину, завдавши тяжкі тілесні ушкодження. Правоохоронці затримали зловмисника.

"Слідчі, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Київщині чоловік напав із ножем на 16-річну дівчину та поранив чоловіка. Зловмисника затримали, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.