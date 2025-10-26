Четвертые сутки без воды: во Львове продолжается ремонт магистрального водовода
Во Львове без водоснабжения осталось около 50 тысяч человек – это примерно 10% жителей города, в частности части Железнодорожного и Шевченковского районов
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает RegioNews.
Аварийные бригады и руководство "Львовводоканала" работают на месте повреждения. Питьевую воду людям подвозят водовозки, которые продолжат работу до полного восстановления системы.
Причиной новых аварий являются гидроудары: после опустошения труб вода снова наполняет сеть под давлением, что в старых трубах вызывает прорывы в самых слабых местах.
В "Львовводоканале" отмечают, что делают все возможное для возобновления подачи воды. Полная замена всех сетей в городе стоит более 10-ти миллиардов гривен.
Городские власти добавили, что сегодня, 26 октября, воду будут подвозить по адресам:
- ул. Железнодорожная, 19
- ул. Золотая, 26
- Брюховичи, вокзал
- ул. Братьев Михновских, 33
- ул. Шевченко, 60
- Рясна-Русская, ул. Малиновая, 11-21
- ул. Ожинова – Биберовича
- Рудно, ул. Огиенко
- ул. Шевченко, 17-19 (мкрн "Британия")
Емкости для набора воды (3 м3):
- ул. Величковского, 34-36
- ул. Величковского, 50
- ул. Шевченко, 388
- ул. Шевченко, 348а (район 350)
- ул. Воздушная – Озерная
- ул. Воздушная, 92
- ул. Роксоляны, 57
- ул. Воздушная (возле церкви Святого Андрея)
Водоразборные устройства на гидрантах:
- ул. Турянского, 19
- ул. Яцкова, 18
- ул. Марка Вовчка, 41
- ул. Морозенко – Одесская
При окончании воды автоцистерны выезжают для пополнения запасов и возвращаются по этим же адресам.
Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 23 октября, во Львове и части окрестных сел временно приостановят водоснабжение. Причина – масштабная авария на магистральном водопроводе диаметром 600 мм вблизи села Домажир.