26 октября 2025, 11:53

Четвертые сутки без воды: во Львове продолжается ремонт магистрального водовода

26 октября 2025, 11:53
Читайте також українською мовою
Фото: соцсети
Читайте також
українською мовою

Во Львове без водоснабжения осталось около 50 тысяч человек – это примерно 10% жителей города, в частности части Железнодорожного и Шевченковского районов

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает RegioNews.

Аварийные бригады и руководство "Львовводоканала" работают на месте повреждения. Питьевую воду людям подвозят водовозки, которые продолжат работу до полного восстановления системы.

Причиной новых аварий являются гидроудары: после опустошения труб вода снова наполняет сеть под давлением, что в старых трубах вызывает прорывы в самых слабых местах.

В "Львовводоканале" отмечают, что делают все возможное для возобновления подачи воды. Полная замена всех сетей в городе стоит более 10-ти миллиардов гривен.

Городские власти добавили, что сегодня, 26 октября, воду будут подвозить по адресам:

  • ул. Железнодорожная, 19
  • ул. Золотая, 26
  • Брюховичи, вокзал
  • ул. Братьев Михновских, 33
  • ул. Шевченко, 60
  • Рясна-Русская, ул. Малиновая, 11-21
  • ул. Ожинова – Биберовича
  • Рудно, ул. Огиенко
  • ул. Шевченко, 17-19 (мкрн "Британия")

Емкости для набора воды (3 м3):

  • ул. Величковского, 34-36
  • ул. Величковского, 50
  • ул. Шевченко, 388
  • ул. Шевченко, 348а (район 350)
  • ул. Воздушная – Озерная
  • ул. Воздушная, 92
  • ул. Роксоляны, 57
  • ул. Воздушная (возле церкви Святого Андрея)

Водоразборные устройства на гидрантах:

  • ул. Турянского, 19
  • ул. Яцкова, 18
  • ул. Марка Вовчка, 41
  • ул. Морозенко – Одесская

При окончании воды автоцистерны выезжают для пополнения запасов и возвращаются по этим же адресам.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 23 октября, во Львове и части окрестных сел временно приостановят водоснабжение. Причина – масштабная авария на магистральном водопроводе диаметром 600 мм вблизи села Домажир.

