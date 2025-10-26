Четвертые сутки без воды: во Львове продолжается ремонт магистрального водовода

Фото: соцсети

Во Львове без водоснабжения осталось около 50 тысяч человек – это примерно 10% жителей города, в частности части Железнодорожного и Шевченковского районов

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает RegioNews.

Аварийные бригады и руководство "Львовводоканала" работают на месте повреждения. Питьевую воду людям подвозят водовозки, которые продолжат работу до полного восстановления системы.

Причиной новых аварий являются гидроудары: после опустошения труб вода снова наполняет сеть под давлением, что в старых трубах вызывает прорывы в самых слабых местах.

В "Львовводоканале" отмечают, что делают все возможное для возобновления подачи воды. Полная замена всех сетей в городе стоит более 10-ти миллиардов гривен.

Городские власти добавили, что сегодня, 26 октября, воду будут подвозить по адресам:

ул. Железнодорожная, 19

ул. Золотая, 26

Брюховичи, вокзал

ул. Братьев Михновских, 33

ул. Шевченко, 60

Рясна-Русская, ул. Малиновая, 11-21

ул. Ожинова – Биберовича

Рудно, ул. Огиенко

ул. Шевченко, 17-19 (мкрн "Британия")

Емкости для набора воды (3 м3):

ул. Величковского, 34-36

ул. Величковского, 50

ул. Шевченко, 388

ул. Шевченко, 348а (район 350)

ул. Воздушная – Озерная

ул. Воздушная, 92

ул. Роксоляны, 57

ул. Воздушная (возле церкви Святого Андрея)

Водоразборные устройства на гидрантах:

ул. Турянского, 19

ул. Яцкова, 18

ул. Марка Вовчка, 41

ул. Морозенко – Одесская

При окончании воды автоцистерны выезжают для пополнения запасов и возвращаются по этим же адресам.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 23 октября, во Львове и части окрестных сел временно приостановят водоснабжение. Причина – масштабная авария на магистральном водопроводе диаметром 600 мм вблизи села Домажир.