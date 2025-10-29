фото: Facebook / Любомир Зубач

Завершуються роботи з облаштування нової 3D-школи, відкриття якої заплановане ще цього року

Про це повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, передає RegioNews.

"Мали вже традиційний робочий виїзд з усіма причетними і залученими до будівництва цього об'єкта. Дотягуємо важливі дрібниці, які, як відомо, вилазять наприкінці. Всередині все готове - лише активно монтують меблі", – розповів Любомир Зубач.

У школі завершують внутрішнє облаштування

Монтують меблі та освітлення у класах

За словами посадовця, на завершальному етапі залишилися лише роботи з благоустрою території: облаштування тераси, пандусу та монтаж ігрових майданчиків і батутів. Всі роботи фінансуються за рахунок благодійних внесків.

Всередині приміщення школа вже повністю готова до навчального процесу: класи обладнані сучасними партами, шафами та освітленням, а панорамні вікна відкривають просторий вигляд. Окремо відзначено зручності для вчителів у новій учительській.

Школа відповідає сучасним стандартам комфорту

На території встановлюють майданчики і батут

Зубач зазначив, що школа відповідає сучасним стандартам комфорту та стилю, і висловив упевненість, що майбутнім першокласникам вона сподобається.

