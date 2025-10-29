13:17  29 жовтня
29 жовтня 2025, 13:28

У Львові готують до відкриття унікальну 3D-школу: завершуються останні роботи

29 жовтня 2025, 13:28
фото: Facebook / Любомир Зубач
Завершуються роботи з облаштування нової 3D-школи, відкриття якої заплановане ще цього року

Про це повідомив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, передає RegioNews.

"Мали вже традиційний робочий виїзд з усіма причетними і залученими до будівництва цього об'єкта. Дотягуємо важливі дрібниці, які, як відомо, вилазять наприкінці. Всередині все готове - лише активно монтують меблі", – розповів Любомир Зубач.

У школі завершують внутрішнє облаштування
Монтують меблі та освітлення у класах

За словами посадовця, на завершальному етапі залишилися лише роботи з благоустрою території: облаштування тераси, пандусу та монтаж ігрових майданчиків і батутів. Всі роботи фінансуються за рахунок благодійних внесків.

Всередині приміщення школа вже повністю готова до навчального процесу: класи обладнані сучасними партами, шафами та освітленням, а панорамні вікна відкривають просторий вигляд. Окремо відзначено зручності для вчителів у новій учительській.

Школа відповідає сучасним стандартам комфорту
На території встановлюють майданчики і батут

Зубач зазначив, що школа відповідає сучасним стандартам комфорту та стилю, і висловив упевненість, що майбутнім першокласникам вона сподобається.

Нагадаємо, у Харкові завершили відновлення школи, пошкодженої під час обстрілів. Нове укриття дозволить безпечно навчатися понад 250 учням у дві зміни, а школа готує кілька сюрпризів для учнів і педагогів.

27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
