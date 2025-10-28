Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 37-річний водій BMW X5 зіткнувся з мотоциклом Geon, за кермом якого був 13-річний хлопчик. Малолітній водій та його 11-річний пасажир отримали травми. Дітей госпіталізували.

"За фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомляє поліція.

