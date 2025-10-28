14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
12:03  28 жовтня
У Тернополі водій маршрутки збив жінку
09:12  28 жовтня
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 14:55

На Львівщині 13-річний водій потрапив у ДТП: постраждав і він, і його 11-річний пасажир

28 жовтня 2025, 14:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 27 жовтня, близько 14:35, у селі Сокільники Львівського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 37-річний водій BMW X5 зіткнувся з мотоциклом Geon, за кермом якого був 13-річний хлопчик. Малолітній водій та його 11-річний пасажир отримали травми. Дітей госпіталізували.

"За фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомляє поліція.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині зіткнулись іномарки. На жаль, загинула дружина одного з водіїв. Правоохоронці розпочали розслідування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Львівська область
Врізався у стовп: на Волині в ДТП загинув 16-річний мотоцикліст
28 жовтня 2025, 10:09
В Україні зросла кількість ДТП через п'яних водіїв: де найбільше порушників
28 жовтня 2025, 09:57
На Рівненщині зіткнулися два мотоцикли: 18-річний водій у реанімації
28 жовтня 2025, 07:28
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Матір залишила дітей самих: у Миколаєві загинули хлопчик та дівчинка
28 жовтня 2025, 15:01
В Україні з’явиться "чорний список" банківських клієнтів: кого внесуть і які будуть обмеження
28 жовтня 2025, 15:00
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
28 жовтня 2025, 14:57
Мер Віталій Кличко повідомив дату початку опалювального сезону у Києві
28 жовтня 2025, 14:38
У Запоріжжі загорівся житловий будинок: загинула людина
28 жовтня 2025, 14:35
Переможець шкільних олімпіад з хімії створив нарколабораторію у Вінниці
28 жовтня 2025, 14:35
Смерть мобілізованого Романа Сопіна у ТЦК Києва: адвокат оприлюднив висновок судмедекспертизи
28 жовтня 2025, 14:21
Вкрали українське зерно: СБУ повідомила про підозру заступнику міністра РФ
28 жовтня 2025, 14:14
На Львівщині зупинили канал контрабанди наркотиків із Польщі: вилучено 27 кг на 42 млн грн
28 жовтня 2025, 13:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »