Четверту добу без води: у Львові триває ремонт магістрального водогону
У Львові без водопостачання залишилися близько 50 тисяч людей – це приблизно 10% мешканців міста, зокрема частини Залізничного та Шевченківського районів
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, передає RegioNews.
Аварійні бригади та керівництво "Львівводоканалу" працюють на місці пошкодження. Питну воду людям підвозять водовозки, які продовжать роботу до повного відновлення системи.
Причиною нових аварій є гідроудари: після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском, що у старих трубах викликає прориви в найслабших місцях.
У "Львівводоканалі" наголошують, що роблять усе можливе для відновлення подачі води. Повна заміна усіх мереж у місті коштує понад 10 мільярдів гривень.
Міська влада додала, що сьогодні, 26 жовтня, воду підвозитимуть за адресами:
- вул. Залізнична, 19
- вул. Золота, 26
- Брюховичі, вокзал
- вул. Братів Міхновських, 33
- вул. Шевченка, 60
- Рясна-Руська, вул. Малинова, 11-21
- вул. Ожинова – Біберовича
- Рудно, вул. Огієнка
- вул. Шевченка, 17-19 (мкрн "Британія”)
Ємності для набору води (3 м³):
- вул. Величковського, 34-36
- вул. Величковського, 50
- вул. Шевченка, 388
- вул. Шевченка, 348а (район 350)
- вул. Повітряна – Озерна
- вул. Повітряна, 92
- вул. Роксоляни, 57
- вул. Повітряна (біля церкви Святого Андрія)
Водорозбірні пристрої на гідрантах:
- вул. Турянського, 19
- вул. Яцкова, 18
- вул. Марка Вовчка, 41
- вул. Морозенка – Одеська
У разі закінчення води автоцистерни виїжджають для поповнення запасів і повертаються за цими ж адресами.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 23 жовтня, у Львові та частині навколишніх сіл тимчасово призупинять водопостачання. Причина – масштабна аварія на магістральному водогоні діаметром 600 мм поблизу села Домажир.