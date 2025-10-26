13:52  26 жовтня
26 жовтня 2025, 11:53

Четверту добу без води: у Львові триває ремонт магістрального водогону

26 жовтня 2025, 11:53
Фото: соцмережі
Читайте также
У Львові без водопостачання залишилися близько 50 тисяч людей – це приблизно 10% мешканців міста, зокрема частини Залізничного та Шевченківського районів

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, передає RegioNews.

Аварійні бригади та керівництво "Львівводоканалу" працюють на місці пошкодження. Питну воду людям підвозять водовозки, які продовжать роботу до повного відновлення системи.

Причиною нових аварій є гідроудари: після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском, що у старих трубах викликає прориви в найслабших місцях.

У "Львівводоканалі" наголошують, що роблять усе можливе для відновлення подачі води. Повна заміна усіх мереж у місті коштує понад 10 мільярдів гривень.

Міська влада додала, що сьогодні, 26 жовтня, воду підвозитимуть за адресами:

  • вул. Залізнична, 19
  • вул. Золота, 26
  • Брюховичі, вокзал
  • вул. Братів Міхновських, 33
  • вул. Шевченка, 60
  • Рясна-Руська, вул. Малинова, 11-21
  • вул. Ожинова – Біберовича
  • Рудно, вул. Огієнка
  • вул. Шевченка, 17-19 (мкрн "Британія”)

Ємності для набору води (3 м³):

  • вул. Величковського, 34-36
  • вул. Величковського, 50
  • вул. Шевченка, 388
  • вул. Шевченка, 348а (район 350)
  • вул. Повітряна – Озерна
  • вул. Повітряна, 92
  • вул. Роксоляни, 57
  • вул. Повітряна (біля церкви Святого Андрія)

Водорозбірні пристрої на гідрантах:

  • вул. Турянського, 19
  • вул. Яцкова, 18
  • вул. Марка Вовчка, 41
  • вул. Морозенка – Одеська

У разі закінчення води автоцистерни виїжджають для поповнення запасів і повертаються за цими ж адресами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 23 жовтня, у Львові та частині навколишніх сіл тимчасово призупинять водопостачання. Причина – масштабна аварія на магістральному водогоні діаметром 600 мм поблизу села Домажир.

вода Львів ремонт аварійна бригада магістральний водопровід
