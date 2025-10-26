Четверту добу без води: у Львові триває ремонт магістрального водогону

Фото: соцмережі

У Львові без водопостачання залишилися близько 50 тисяч людей – це приблизно 10% мешканців міста, зокрема частини Залізничного та Шевченківського районів

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, передає RegioNews.

Аварійні бригади та керівництво "Львівводоканалу" працюють на місці пошкодження. Питну воду людям підвозять водовозки, які продовжать роботу до повного відновлення системи.

Причиною нових аварій є гідроудари: після спустошення труб вода знову наповнює мережу під тиском, що у старих трубах викликає прориви в найслабших місцях.

У "Львівводоканалі" наголошують, що роблять усе можливе для відновлення подачі води. Повна заміна усіх мереж у місті коштує понад 10 мільярдів гривень.

Міська влада додала, що сьогодні, 26 жовтня, воду підвозитимуть за адресами:

вул. Залізнична, 19

вул. Золота, 26

Брюховичі, вокзал

вул. Братів Міхновських, 33

вул. Шевченка, 60

Рясна-Руська, вул. Малинова, 11-21

вул. Ожинова – Біберовича

Рудно, вул. Огієнка

вул. Шевченка, 17-19 (мкрн "Британія”)

Ємності для набору води (3 м³):

вул. Величковського, 34-36

вул. Величковського, 50

вул. Шевченка, 388

вул. Шевченка, 348а (район 350)

вул. Повітряна – Озерна

вул. Повітряна, 92

вул. Роксоляни, 57

вул. Повітряна (біля церкви Святого Андрія)

Водорозбірні пристрої на гідрантах:

вул. Турянського, 19

вул. Яцкова, 18

вул. Марка Вовчка, 41

вул. Морозенка – Одеська

У разі закінчення води автоцистерни виїжджають для поповнення запасів і повертаються за цими ж адресами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у середу, 23 жовтня, у Львові та частині навколишніх сіл тимчасово призупинять водопостачання. Причина – масштабна аварія на магістральному водогоні діаметром 600 мм поблизу села Домажир.