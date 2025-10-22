Большинство львовян останутся без воды: какая причина

В среду, 23 октября, во Львове и части окрестных сел временно приостановят водоснабжение. Причиной послужила масштабная авария на магистральном водопроводе диаметром 600 мм вблизи села Домажир.

Львовский городской совет предупреждает, что часть жителей останется без воды до утра пятницы, 25 октября, передает RegioNews.

Отключение начнется в 5 утра среды. Работы продлятся почти двое суток, и восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно с 6:00 пятницы. Авария коснется значительной части Шевченковского, Железнодорожного и Франковского районов Львова, а также ряда близлежащих населенных пунктов.

Городские власти призывают жителей сделать запас воды в этот период. Коммунальные службы предупреждают, что после возобновления подачи в водопроводной системе возможно появление ржавчины — временное явление, связанное с промывкой сетей.

Более подробную информацию и перечень адресов, подпадающих под отключение, можно найти на официальном сайте Львовского городского совета.

Напомним, глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко прогнозирует, что в течение следующих десяти дней тепло должно появиться в домах по всей Украине. По его словам, это позволит существенно снизить потребление электроэнергии.