21:57  22 жовтня
Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по дитячому садочку в Харкові
21:04  22 жовтня
На Дніпропетровщині двоє чоловіків вбили пенсіонера і викрали його заощадження
19:24  22 жовтня
ЗСУ звільнили Кучерів Яр на Покровському напрямку
22 жовтня 2025, 21:55

Більшість львів'ян залишаться без води: яка причина

22 жовтня 2025, 21:55
У середу, 23 жовтня, у Львові та частині навколишніх сіл тимчасово призупинять водопостачання. Причиною стала масштабна аварія на магістральному водогоні діаметром 600 мм поблизу села Домажир

Львівська міська рада попереджає, що частина мешканців залишиться без води до ранку п’ятниці, 25 жовтня, передає RegioNews.

Відключення почнеться о 5-й ранку середи. Роботи триватимуть майже дві доби, і відновлення водопостачання очікується орієнтовно з 6:00 п’ятниці. Аварія торкнеться значної частини Шевченківського, Залізничного та Франківського районів Львова, а також низки прилеглих населених пунктів.

Міська влада закликає жителів зробити запас води на цей період. Комунальні служби попереджають, що після відновлення подачі у водопровідній системі можлива поява іржі — це тимчасове явище, пов’язане з промиванням мереж.

Більш детальну інформацію та перелік адрес, що потрапляють під відключення, можна знайти на офіційному сайті Львівської міської ради.

Нагадаємо, голова правління Укренерго Віталій Зайченко прогнозує, що протягом наступних десяти днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні. За його словами, це дозволить суттєво знизити споживання електроенергії

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
