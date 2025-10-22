Більшість львів'ян залишаться без води: яка причина

У середу, 23 жовтня, у Львові та частині навколишніх сіл тимчасово призупинять водопостачання. Причиною стала масштабна аварія на магістральному водогоні діаметром 600 мм поблизу села Домажир

Львівська міська рада попереджає, що частина мешканців залишиться без води до ранку п’ятниці, 25 жовтня, передає RegioNews.

Відключення почнеться о 5-й ранку середи. Роботи триватимуть майже дві доби, і відновлення водопостачання очікується орієнтовно з 6:00 п’ятниці. Аварія торкнеться значної частини Шевченківського, Залізничного та Франківського районів Львова, а також низки прилеглих населених пунктів.

Міська влада закликає жителів зробити запас води на цей період. Комунальні служби попереджають, що після відновлення подачі у водопровідній системі можлива поява іржі — це тимчасове явище, пов’язане з промиванням мереж.

Більш детальну інформацію та перелік адрес, що потрапляють під відключення, можна знайти на офіційному сайті Львівської міської ради.

