Ілюстративне фото

У суді визнали військового винним у державній зраді й дезертирстві. Він втік до Росії після того, як зникнув зі зв'язку

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Чоловік понад 23 роки проходив військову службу. До повномасштабного вторгнення він жив у Мелітополі Запорізької області. В умовах російського наступу Болбат зі своєю військовою частину покинув окуповану територію. При цьому в Мелітополі залишилась його дружина, а на території РФ проживає його брат, з яким він продовжував спілкуватися.

Обвинувачений був начальником групи, яка відповідала за підготовку системи державного розпізнавання, тобто вводила інформацію в літак, щоб наземна система ППО змогла визначити свій літак летить або чужий.

Він орендував квартиру у Львові з двома військовими. Вони чули, як інколи він розмовляв по телефону з кимось щодо військової служби в Російській федерації, але чи хотів реально служити там, свідку не відомо. Також він висловлював недовіру, що ЗСУ вдасться звільнити окуповану територію.

У березні чоловік отримав відпустку на 15 днів. Він говорив, що поїде до Туреччини на відпочинок. Проте зі Стамбула він вилетів до Москви, і до України не повернувся. На території РФ він дав співробітникам ФСБ РФ доступ до своїх облікових записів, акаунтів і паролів мобільного телефону і ноутбуку, якими користувався під час військової служби, а також передав росіянам інформацію про свою військову частину, анкетні відомості особового складу та ін.

Товариш дезертира розповів, що той сумував за дружиною, але та чомусь не хотіла виїжджати з окупації. СБУ отримала його переписки в месенджерах. Слідство довело, що втеча до Москви планувалась заздалегідь.

З 1 квітня він вже не відповідав дружині на повідомлення. У протоколі НСРД відображено відключення Болбата у Telegram від аутентифікації та надання доступу підключення до його облікового запису стороннім особам з-за кордону.

Його засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, раніше на Львівщині судили солдата за СЗЧ. Лише за рік служби він тікав дев'ять разів. Найдовша втеча тривала пів року. Всі решта разів він повертався на місце служби через тиждень.