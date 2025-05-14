Иллюстративное фото

Во Львовской области судебный приговор получил военный, бежавший девять раз со службы. На суде он признал вину

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Во Львовской области суд вынес приговор солдату, девять раз самовольно покидавшему место службы. Все эти попытки произошли только в период с 2024 по 2025 год.

По материалам дела, один из эпизодов бегства длился полгода. Все остальные разы мужчина отсутствовал по несколько дней или неделю, после чего возвращался и снова убегал.

На заседании суда солдат полностью признал вину. Свои действия он объяснил необдуманностью. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львовской области осудили солдата, который самовольно покинул воинскую часть и не появлялся на службе два месяца. Он объяснил, что сделал это потому, что его мама болеет и нуждается в уходе. При этом о выезде с места службы он никого не предупреждал. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.