На Львовщине таможенники остановили "универмаг" на колесах: изъяли одежду на 1,5 млн грн
В пункте пропуска "Шегини – Медика" во время осмотра микроавтобуса Mercedes, возвращавшегося из Польши, работники таможни обнаружили незадекларированные товары
Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.
Водитель, 37-летний мужчина, в декларации указал только личные вещи. Однако в салоне и багажном отсеке таможенники нашли 115 единиц новой одежды – свитера, футболки, брюки, куртки и т.д.
Примерная стоимость товаров составляет 1,5 млн гривен.
По данному факту таможенники составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, ранее на границе на Львовщине остановили грузовик с товарами на 6 млн грн. Под видом гуманитарной помощи пытались провезти шубы, одежду и медицинское оборудование.
09 октября 2025
