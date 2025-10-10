Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Шегини – Медика" во время осмотра микроавтобуса Mercedes, возвращавшегося из Польши, работники таможни обнаружили незадекларированные товары

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

Водитель, 37-летний мужчина, в декларации указал только личные вещи. Однако в салоне и багажном отсеке таможенники нашли 115 единиц новой одежды – свитера, футболки, брюки, куртки и т.д.

Примерная стоимость товаров составляет 1,5 млн гривен.

По данному факту таможенники составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее на границе на Львовщине остановили грузовик с товарами на 6 млн грн. Под видом гуманитарной помощи пытались провезти шубы, одежду и медицинское оборудование.