Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску "Шегині – Медика" під час огляду мікроавтобуса Mercedes, який повертався з Польщі, працівники митниці виявили незадекларовані товари

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

Водій, 37-річний чоловік, у декларації вказав лише особисті речі. Натомість у салоні та багажному відсіку митники знайшли 115 одиниць нового одягу – светри, футболки, штани, куртки тощо.

Орієнтовна вартість товарів становить 1,5 млн гривень.

За даним фактом митники склали протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

