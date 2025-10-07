11:12  07 жовтня
На Житомирщині чоловіка, який убив дружину та 9-річну доньку, взяли під варту
10:17  07 жовтня
Смертельна ДТП з маршруткою на Рівненщині: легковик після зіткнення перетворився на купу металу
07:43  07 жовтня
Померла 20-річна українська художня гімнастка Єлизавета Хоровінкіна
07 жовтня 2025, 11:57

З України намагались вивезти ікону XVII століття вартістю понад мільйон гривень

07 жовтня 2025, 11:57
Фото: Держмитслужба
У пункті пропуску "Шегині – Медика" митники виявили у українця старовинну ікону, яку він перевозив із Польщі без декларування

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

Робота "Євангельська сцена", написана швейцарським художником Андреасом Аспером на початку XVII століття, була серед особистих речей чоловіка у мікроавтобусі Volkswagen Crafter.

Для перевірки ікону направили на експертизу у Національний музей імені Андрея Шептицького у Львові. Фахівці підтвердили, що образ із зображенням св. апостолів Петра і Павла є музейною та історично-культурною цінністю. Автентичність ікони вказують також підпис автора у нижньому правому куті й напис на звороті.

Орієнтовна вартість ікони – 25 тисяч доларів (понад 1 млн гривень).

За фактом порушення митних правил склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Одещині митники зупинили спробу вивезення до Болгарії двох старовинних книг без декларування та необхідних дозволів. Ці книги могли належати фонду Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Грушевського – однієї з найстаріших книгозбірень Одеси, заснованої у 1875 році.

Україна може без Болгарії добудувати атомні блоки на Хмельницькій атомній станції
07 жовтня 2025, 15:22
Прикордонники відбили масований штурм росіян на Харківщині
07 жовтня 2025, 15:13
Розкрадання коштів на каретах "швидких": у Києві розпочали розслідування
07 жовтня 2025, 14:58
Жительку Одещини, яка вбила цеглою знайомого, засудили до 8 років позбавлення волі
07 жовтня 2025, 14:35
Хабар за інвалідність: на Хмельниччині правоохоронці викрили лікаря психлікарні
07 жовтня 2025, 14:24
Бив та принижував: вітчима на Київщині підозрюють у доведенні падчерки до самогубства
07 жовтня 2025, 14:09
У Хмельницькому водій у 12 разів перевищив норму алкоголю та в'їхав в електроопору
07 жовтня 2025, 13:50
У Молдові судитимуть українця, який допомагав чоловікам втекти за кордон
07 жовтня 2025, 13:48
У Харкові винесли вирок військовому ТЦК, який вдарив вчителя історії
07 жовтня 2025, 13:40
У Києві судитимуть трьох зловмисників, які готувалися вбити заступника міністра
07 жовтня 2025, 13:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
