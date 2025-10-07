Фото: Держмитслужба

У пункті пропуску "Шегині – Медика" митники виявили у українця старовинну ікону, яку він перевозив із Польщі без декларування

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

Робота "Євангельська сцена", написана швейцарським художником Андреасом Аспером на початку XVII століття, була серед особистих речей чоловіка у мікроавтобусі Volkswagen Crafter.

Для перевірки ікону направили на експертизу у Національний музей імені Андрея Шептицького у Львові. Фахівці підтвердили, що образ із зображенням св. апостолів Петра і Павла є музейною та історично-культурною цінністю. Автентичність ікони вказують також підпис автора у нижньому правому куті й напис на звороті.

Орієнтовна вартість ікони – 25 тисяч доларів (понад 1 млн гривень).

За фактом порушення митних правил склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

