Фото: Львівська митниця

Митники зупинили три партії незадекларованих товарів на понад мільйон гривень

Про це повідомляє Львівська митниця, передає RegioNews.

У "Шегинях" під час огляду автомобіля Fiat Ducato, яким кермувала 41-річна мешканка Львівщини, виявили незадеклароване взуття, одяг і гаманці від Armani, Gucci та інших європейських брендів на суму близько 280 тисяч гривень.

Того ж дня в рейсовому автобусі KOBLENZ–KYIV митники знайшли 37 нових курток і штанів ELENA MIRO вартістю приблизно 450 тисяч гривень. Товари водій приховав серед речей пасажирів.

На пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне" у мікроавтобусі Mercedes-Benz, що прямував з Польщі, у жителя Буковини виявили 119 косметичних засобів NeoLumo загальною вартістю понад 400 тисяч гривень.

За всіма фактами складені протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

