Во Львовской области таможенники задержали Mercedes с вещами Chanel и Hermes на 800 тыс. грн
В пункте пропуска "Шегини" таможенники обнаружили у водителя Mercedes незадекларированные брендовые вещи
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.
Во время осмотра микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого был житель Ивано-Франковской области, работники таможни нашли вещи на сумму около 800 тысяч гривен. А именно – сумку и ботинки Chanel, а также наушники Hermes.
Несмотря на то, что водитель выбрал полосу "красный коридор", в декларации он указал только личные вещи и подержанный холодильник.
По факту нарушения таможенных правил составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, ранее на Львовщине таможенники обнаружили у водителя микроавтобуса брендовые вещи на 1,5 млн грн: сумки, обувь, кошельки и ювелирные изделия марок Hermes, Chanel, Celine, Yves Saint Laurent, Schiaparelli, Louis Vuitton, Messika.