15:26  30 сентября
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
21:40  30 сентября
На Буковине 27-летняя девушка умерла после избиения знакомым – дело передано в суд
15:11  30 сентября
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
30 сентября 2025, 22:39

Во Львовской области таможенники задержали Mercedes с вещами Chanel и Hermes на 800 тыс. грн

30 сентября 2025, 22:39
Фото: Львовская таможня
В пункте пропуска "Шегини" таможенники обнаружили у водителя Mercedes незадекларированные брендовые вещи

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Во время осмотра микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого был житель Ивано-Франковской области, работники таможни нашли вещи на сумму около 800 тысяч гривен. А именно – сумку и ботинки Chanel, а также наушники Hermes.

Несмотря на то, что водитель выбрал полосу "красный коридор", в декларации он указал только личные вещи и подержанный холодильник.

По факту нарушения таможенных правил составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Львовщине таможенники обнаружили у водителя микроавтобуса брендовые вещи на 1,5 млн грн: сумки, обувь, кошельки и ювелирные изделия марок Hermes, Chanel, Celine, Yves Saint Laurent, Schiaparelli, Louis Vuitton, Messika.

