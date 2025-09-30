Фото: Львовская таможня

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Во время осмотра микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, за рулем которого был житель Ивано-Франковской области, работники таможни нашли вещи на сумму около 800 тысяч гривен. А именно – сумку и ботинки Chanel, а также наушники Hermes.

Несмотря на то, что водитель выбрал полосу "красный коридор", в декларации он указал только личные вещи и подержанный холодильник.

По факту нарушения таможенных правил составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Львовщине таможенники обнаружили у водителя микроавтобуса брендовые вещи на 1,5 млн грн: сумки, обувь, кошельки и ювелирные изделия марок Hermes, Chanel, Celine, Yves Saint Laurent, Schiaparelli, Louis Vuitton, Messika.