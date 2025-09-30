На Львівщині митники затримали Mercedes із речами Chanel і Hermes на 800 тис. грн
У пункті пропуску "Шегині" митники виявили у водія Mercedes незадекларовані брендові речі
Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.
Під час огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого був мешканець Івано-Франківщини, працівники митниці знайшли речі на суму близько 800 тисяч гривень. А саме – сумку і черевики Chanel, а також навушники Hermes.
Попри те, що водій обрав смугу "червоний коридор", у декларації він вказав лише особисті речі та вживаний холодильник.
За фактом порушення митних правил складений протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.
Нагадаємо, раніше на Львівщині митники знайшли у водія мікроавтобуса брендові речі на 1,5 млн грн: сумки, взуття, гаманці та ювелірні вироби марок Hermes, Chanel, Celine, Yves Saint Laurent, Schiaparelli, Louis Vuitton, Messika.