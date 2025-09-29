16:20  29 вересня
29 вересня 2025, 16:56

У Львові дитині провели відкриту операцію на грудній клітці через ковпачок від ручки

29 вересня 2025, 16:56
Фото: Дмитро Грицак
У неділю, 28 вересня, в дитячій лікарні св. Миколая провели складну операцію 11-річному хлопчику з Львівщини. Дитина проковтнула ковпачок від ручки та ледь не задихнулась

Про це повідомив дитячий хірург лікарні Святого Миколая Дмитро Грицак, інформує RegioNews.

Медики врятували дитину, якій довелося провести торакотомію – відкриту операцію на грудній клітці. Причиною став ковпачок від ручки, що потрапив у дихальні шляхи.

Лікарі виявили сторонній предмет під час бронхоскопії: ковпачок щільно застряг у лівому нижньодольовому бронху, слизова була набрякла. Протягом кількох годин медики намагалися витягнути його ендоскопічно, проте безрезультатно.

Єдиним виходом стала відкрита операція, під час якої ковпачок вдалося видалити.

Хірург зауважив, що сторонні предмети в дихальних шляхах – одна з найчастіших причин раптової асфіксії у дітей. Найбільшу небезпеку становлять ковпачки від ручок без вентиляційного отвору: вони гладкі, слизькі й здатні повністю перекривати просвіт бронхів або трахеї.

За словами Грицака, варто обирати для дітей лише ручки з ковпачками з отворами та стежити, аби діти не тримали їх у роті.

Раніше повідомлялося, що у Львові хірурги випрямили дитині хребет, який був викривлений на 160 градусів.

