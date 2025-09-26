Фото: pixabay

Під суд відправили директора підприємства у Стрийському районі, обвинуваченого у невиплаті зарплати працівникам

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На початку 2025 року керівник підприємства понад два місяці не виплачував зарплату 72 працівникам. Загальний борг перевищив 2,5 мільйона гривень.

При цьому гроші на рахунках були: керівник вчасно оплачував податки, комунальні послуги та закупівлю матеріалів, але зарплату людям не видавав.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування, обвинувальний акт стосовно 71-річного директора скерували до суду.

Чоловіку загрожує штраф, виправні роботи або пробаційний нагляд, а також заборона обіймати певні посади до трьох років.

