Фото: поліція

ДТП сталася в понеділок, 22 вересня, близько 17:50 на вулиці Пасічній у Львові

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Невідомий водій збив 79-річну жінку та втік з місця ДТП. Потерпіла отримала травми і була госпіталізована.

Правоохоронці встановили, що наїзд скоїв 21-річний львів’янин за кермом авто Renault Master. Молодика розшукали, авто вилучили та помістили на спецмайданчик.

За фактом події відкрили кримінальне провадження.

Поліція закликає усіх, хто має інформацію, що допоможе встановити обставини ДТП, звертатися на оперативну лінію 102.

