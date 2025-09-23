Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску "Шегині – Медика" митники під час огляду мікроавтобуса Mercedes з причепом виявили дві партії товарів, обіг яких в Україні обмежений

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

У багажному відділенні авто знайшли харчові добавки виробництва РФ: 143 банки, 30 тюбиків і 447 упаковок.

Окрім цього, 49-річний мешканець Прикарпаття намагався перевезти 350 упаковок натурального волосся з маркуванням Jiffy Afro kinky human hair bulk 8*30 g.

Орієнтовна вартість вилучених товарів перевищує 1 мільйон гривень.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил.

