11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 18:03

На Львівщині митники вилучили російські добавки та волосся з Африки на понад мільйон гривень

23 вересня 2025, 18:03
Читайте также на русском языке
Фото: Львівська митниця
Читайте также
на русском языке

У пункті пропуску "Шегині – Медика" митники під час огляду мікроавтобуса Mercedes з причепом виявили дві партії товарів, обіг яких в Україні обмежений

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

У багажному відділенні авто знайшли харчові добавки виробництва РФ: 143 банки, 30 тюбиків і 447 упаковок.

Окрім цього, 49-річний мешканець Прикарпаття намагався перевезти 350 упаковок натурального волосся з маркуванням Jiffy Afro kinky human hair bulk 8*30 g.

Орієнтовна вартість вилучених товарів перевищує 1 мільйон гривень.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники вилучили "препарати для омолодження" і парфуми на 1,3 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
митниця контрабанда Львівська область волосся митники
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Чернігівщині знешкодили бойові частини збитих ворожих дронів
23 вересня 2025, 19:55
На Закарпатті затримали 53-річного підозрюваного у насильстві над пенсіонеркою
23 вересня 2025, 19:45
Росіяни на окупованому Запоріжжі роблять зі спорту пропаганду: що відбувається
23 вересня 2025, 19:35
У Львові розшукали 21-річного водія Renault, який збив жінку та втік
23 вересня 2025, 19:27
У Києві судитимуть чоловіка, який за $18 тис. обіцяв переправити військовозобов’язаного до Молдови
23 вересня 2025, 19:23
Схема втечі до Молдови: на Одещині фальшивий прокурор віз на кордон двох "понятих"
23 вересня 2025, 18:54
Грант від Eureka Network: хто з українських підприємців може отримати
23 вересня 2025, 18:45
Хотів "легко підзаробити”: у Києві затримали 19-річного зловмисника за викрадення мотоцикла
23 вересня 2025, 18:44
POLREC видає грант на розвиток інновацій: хто може отримати
23 вересня 2025, 18:35
У Вінниці підприємицю викрили на несплаті податків на 15 млн грн
23 вересня 2025, 18:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »