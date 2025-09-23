На Львівщині митники вилучили російські добавки та волосся з Африки на понад мільйон гривень
У пункті пропуску "Шегині – Медика" митники під час огляду мікроавтобуса Mercedes з причепом виявили дві партії товарів, обіг яких в Україні обмежений
Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.
У багажному відділенні авто знайшли харчові добавки виробництва РФ: 143 банки, 30 тюбиків і 447 упаковок.
Окрім цього, 49-річний мешканець Прикарпаття намагався перевезти 350 упаковок натурального волосся з маркуванням Jiffy Afro kinky human hair bulk 8*30 g.
Орієнтовна вартість вилучених товарів перевищує 1 мільйон гривень.
За цим фактом склали протокол про порушення митних правил.
Нагадаємо, раніше на Львівщині митники вилучили "препарати для омолодження" і парфуми на 1,3 млн грн.
