Фото: Держмитслужба

Митники викрили схему незаконного ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги на майже 6 мільйонів гривень

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Краківець – Корчова" з Польщі прибула вантажівка з декларацією про перевезення гуманітарки – одягу, іграшок та автозапчастин. За документами, отримувачем мав бути благодійний фонд на Одещині, а відправником – польська компанія.

Перевірка показала, що польська фірма була лише експедитором, а серед вантажу знайшли товари з ознаками комерційних: хутряні вироби, одяг, іграшки, автозапчастини, сейфи та перуки. Крім того, частина товару взагалі не була вказана у декларації, зокрема – набори щіток для брекетів та медичний апарат для ліпосакції.

Орієнтовна вартість виявлених товарів – близько 6 мільйонів гривень.

За фактом порушення митних правил склали протокол.

