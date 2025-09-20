13:50  20 вересня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в аптеку
12:19  20 вересня
На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
11:54  20 вересня
Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
20 вересня 2025, 19:05

Замість гуманітарки – шуби, одяг та медичне обладнання: на Львівщині зупинили вантажівку з товарами на 6 млн грн

20 вересня 2025, 19:05
Фото: Держмитслужба
Митники викрили схему незаконного ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги на майже 6 мільйонів гривень

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

У пункті пропуску "Краківець – Корчова" з Польщі прибула вантажівка з декларацією про перевезення гуманітарки – одягу, іграшок та автозапчастин. За документами, отримувачем мав бути благодійний фонд на Одещині, а відправником – польська компанія.

Перевірка показала, що польська фірма була лише експедитором, а серед вантажу знайшли товари з ознаками комерційних: хутряні вироби, одяг, іграшки, автозапчастини, сейфи та перуки. Крім того, частина товару взагалі не була вказана у декларації, зокрема – набори щіток для брекетів та медичний апарат для ліпосакції.

Орієнтовна вартість виявлених товарів – близько 6 мільйонів гривень.

За фактом порушення митних правил склали протокол.

Нагадаємо, раніше на Львівщині у водія мікроавтобуса знайшли брендові речі на 1,5 млн грн: сумки, взуття, гаманці та ювелірні вироби марок Hermes, Chanel, Celine, Yves Saint Laurent, Schiaparelli, Louis Vuitton, Messika.

19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
