Фото: поліція

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За 12 000 доларів посадовець мав переправити чоловіка до однієї з країн ЄС, а ще за 4 500 доларів – обіцяв "вирішити питання" зі зняттям його з розшуку в РТЦК та СП та оформленням фіктивної відстрочки від мобілізації у зв’язку з доглядом за дружиною з інвалідністю.

Правоохоронці встановили, що посадовець розробив детальний маршрут перетину кордону, надав інструкції та мав забезпечити доставку "клієнта" до точки переходу.

Затримали 45-річного хабарника 18 вересня в Києві після отримання грошей.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

