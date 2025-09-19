Схема виїзду за $12 тисяч: на Львівщині викрили посадовця Міноборони
Правоохоронці затримали посадовця Міноборони, який організував схему незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон
Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За 12 000 доларів посадовець мав переправити чоловіка до однієї з країн ЄС, а ще за 4 500 доларів – обіцяв "вирішити питання" зі зняттям його з розшуку в РТЦК та СП та оформленням фіктивної відстрочки від мобілізації у зв’язку з доглядом за дружиною з інвалідністю.
Правоохоронці встановили, що посадовець розробив детальний маршрут перетину кордону, надав інструкції та мав забезпечити доставку "клієнта" до точки переходу.
Затримали 45-річного хабарника 18 вересня в Києві після отримання грошей.
Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Донеччині судитимуть правоохоронця та ексвійськового за "бізнес" на ухилянтах. Фігурантам загрожує до 9 років ув’язнення.