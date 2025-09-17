Скріншот із відео

У Львові технічний збій радіотелефону привів до викриття обладнання, яке могло використовуватися для прослуховування

Про це повідомляє Телеграм-канал "Типовий Львів", передає RegioNews.

У Львові виявили пристрій для прослуховування в кабінеті міського голови Андрія Садового. Про знахідку він повідомив особисто. За його словами, техніку віддали в ремонт після того, як вона почала працювати з перебоями.

Під час перевірки спеціалісти встановили, що в зарядний блок радіотелефону були вмонтовані додаткові елементи. Усередині виявили SIM-карту, карту пам’яті та мікрофон, що може свідчити про спробу організувати приховане стеження.

За попередньою інформацією, невідомі намагалися замаскувати пристрій під звичайний блок живлення. Подробиці та обставини інциденту наразі з’ясовують правоохоронці. Розслідування має визначити, хто встановив "жучок" і з якою метою він використовувався.

Раніше повідомлялося, в квартирі народного депутата Олексія Гончаренка виявили прослуховування.