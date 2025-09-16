Фото: поліція

У Львові судитимуть 70-річного чоловіка, який організував фіктивний шлюб своєї доньки з військовозобов’язаним

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними слідства, у 2023 році чоловік змусив доньку, яка є особою з ІІ групою інвалідності, укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком. За це він отримав близько 200 тисяч гривень. "Наречений" попередньо розлучився з дружиною, а після нового шлюбу отримав відстрочку від мобілізації.

Організатора оборудки затримали працівники міграційної поліції та слідчі Львівщини.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування у справі, обвинувальний акт передали до суду.

Чоловіка судитимуть за ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми) КК України. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.