У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
У Львові судитимуть 70-річного чоловіка, який організував фіктивний шлюб своєї доньки з військовозобов’язаним
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За даними слідства, у 2023 році чоловік змусив доньку, яка є особою з ІІ групою інвалідності, укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним чоловіком. За це він отримав близько 200 тисяч гривень. "Наречений" попередньо розлучився з дружиною, а після нового шлюбу отримав відстрочку від мобілізації.
Організатора оборудки затримали працівники міграційної поліції та слідчі Львівщини.
Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування у справі, обвинувальний акт передали до суду.
Чоловіка судитимуть за ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми) КК України. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.