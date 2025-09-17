Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску "Шегині – Медика" митники зупинили мікроавтобус Mercedes, який перевозив в Україну незадекларовані бренди Hermes, Chanel, Celine, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton та інші

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Водій мікроатобуса обрав "зелений коридор". Під час огляду авто працівники митниці знайшли 20 одиниць незадекларованих брендових сумок, взуття, гаманців та ювелірних виробів марок Hermes, Chanel, Celine, Yves Saint Laurent, Schiaparelli, Louis Vuitton, Messika. Орієнтовна вартість товарів – 1, 5 млн гривень.

30-річний водій із Харківщини не зміг пояснити походження та призначення вантажу: мовляв, чужі люди передали – не відаю, що везу.

За фактом порушення митних правил склали протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

