Фото: ДБР

Правоохоронці оголосили підозру екскерівнику регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця". Його дії призвели до збитків державній компанії на понад 31 млн грн

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, посадовець дозволив приватній компанії використовувати власні локомотиви на коліях загальної мережі, попри заборону та вказівки керівництва "Укрзалізниці". Це порушувало правила експлуатації залізниць.

У результаті "Укрзалізниця" недоотримала понад 31 мільйон гривень провізної плати.

Колишньому посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Йому загрожує до 6 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо, а саме майже 3,7 млн грн. Фігуранту повідомили про підозру.