Фото: поліція

Трагічна подія сталася 8 вересня близько 20:30 у селі Коропуж Львівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На другому пікеті станції "Коропуж" потяг сполученням "Чоп–Київ" збив 32-річного львів’янина. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у серпня у Борисполі на Київщині швидкісний потяг збив літню жінку, яка переходила колії у невстановленому місці. Вона померла на місці.