Обещал "стереть" с базы и помочь бежать за границу: во Львовской области задержали переправщика уклонистов
Правоохранители разоблачили жителя Тернопольщины, предлагавшего незаконно переправить военнообязанного за пределы Украины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Мужчина обещал внести "клиента" в фиктивные списки якобы для обучения за границей, удалить данные о его розыске с базы, а также организовать доставку к месту пересечения границы. За дополнительную плату он гарантировал помощь в изготовлении загранпаспорта.
На днях, 5 сентября, 64-летний делец получил от мужчины 3800 долларов, после чего его задержали правоохранители.
Задержанному объявили подозрение в организации незаконной переправки лиц через госграницу. Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые пытались переправить мужчину за границу - в Молдову. Стоила такая услуга в 7500 долларов.