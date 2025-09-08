21:50  08 сентября
В Сумской области нашли мертвым известного журналиста
В Киевской области произошло тройное ДТП: пострадали четыре человека
В Николаеве в теплосети нашли мумифицированное тело
08 сентября 2025, 22:49

Обещал "стереть" с базы и помочь бежать за границу: во Львовской области задержали переправщика уклонистов

08 сентября 2025, 22:49
Фото: полиция
Правоохранители разоблачили жителя Тернопольщины, предлагавшего незаконно переправить военнообязанного за пределы Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина обещал внести "клиента" в фиктивные списки якобы для обучения за границей, удалить данные о его розыске с базы, а также организовать доставку к месту пересечения границы. За дополнительную плату он гарантировал помощь в изготовлении загранпаспорта.

На днях, 5 сентября, 64-летний делец получил от мужчины 3800 долларов, после чего его задержали правоохранители.

Задержанному объявили подозрение в организации незаконной переправки лиц через госграницу. Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области правоохранители разоблачили злоумышленников, которые пытались переправить мужчину за границу - в Молдову. Стоила такая услуга в 7500 долларов.

