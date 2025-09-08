Фото: поліція

Правоохоронці викрили мешканця Тернопільщини, який пропонував незаконно переправити військовозобов’язаного за межі України

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік обіцяв внести "клієнта" у фіктивні списки нібито для навчання за кордоном, видалити дані про його розшук з бази, а також організувати доставку до місця перетину кордону. За додаткову плату він гарантував допомогу у виготовленні закордонного паспорта.

Днями, 5 вересня, 64-річний ділок отримав від чоловіка 3800 доларів, після чого його затримали правоохоронці.

Затриманому оголосили підозру в організації незаконного переправлення осіб через держкордон. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці викрили зловмисників, які намагались переправити чоловіка за кордон – до Молдови. Коштувала така послуга 7500 доларів.