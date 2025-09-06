12:46  06 вересня
У Києві горить фабрика Roshen
15:51  05 вересня
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
11:50  06 вересня
Смертельна ДТП в Одесі: загинув пішохід, постраждали пасажири авто
06 вересня 2025, 13:53

Польські фермери блокують рух вантажівок на кордоні з Україною

06 вересня 2025, 13:53
Ілюстративне фото: pixabay
В суботу, 6 вересня, о 12:50 польські фермери перекрили рух перед пунктом пропуску "Медика", напроти українських "Шегинь"

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу України.

Зазначається, що обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше шість годин.

Для легкових авто та автобусів проїзд залишається без змін. Наразі на виїзд з України у черзі стоїть 681 вантажівка, ще близько сотні чекають на в’їзд – вони вже на спеціально облаштованій стоянці, тож їхнє оформлення триває.

Акція мітингувальників відбувається приблизно за кілометр від польського пункту пропуску. Про можливі зміни в русі повідомлять додатково.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Державній прикордонній службу не фіксують збільшення пасажиропотоку на кордоні після набуття чинності норми про виїзд чоловіків віком 18-22 років.

Шегіні поляки Польща кордон вантажівка блокування кордону
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Росіяни ​​обстріляли Краматорськ: є пошкодження та поранений
06 вересня 2025, 14:56
У Києві 17-річна дівчина випала з вікна девʼятиповерхівки та опинилася на піддашку: її зняли рятувальники
06 вересня 2025, 14:23
На Харківщині посилюють міжнародну співпрацю у сфері психічного здоров’я в освіті
06 вересня 2025, 13:24
У Києві горить фабрика Roshen
06 вересня 2025, 12:46
У Чернігові росіяни з дрона розкидали фальшиві гроші з пропагандистськими закликами
06 вересня 2025, 12:21
Смертельна ДТП в Одесі: загинув пішохід, постраждали пасажири авто
06 вересня 2025, 11:50
Росія з початку вересня скинула на Україну 900 КАБів, – Зеленський
06 вересня 2025, 11:26
На Дніпропетровщині з-під завалів зруйнованого КАБом будинку дістали тіла трьох загиблих
06 вересня 2025, 10:46
Сили ППО вночі знешкодили 68 російських дронів
06 вересня 2025, 10:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Геннадій Друзенко
Всі блоги »