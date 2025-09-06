Ілюстративне фото: pixabay

В суботу, 6 вересня, о 12:50 польські фермери перекрили рух перед пунктом пропуску "Медика", напроти українських "Шегинь"

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу України.

Зазначається, що обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше шість годин.

Для легкових авто та автобусів проїзд залишається без змін. Наразі на виїзд з України у черзі стоїть 681 вантажівка, ще близько сотні чекають на в’їзд – вони вже на спеціально облаштованій стоянці, тож їхнє оформлення триває.

Акція мітингувальників відбувається приблизно за кілометр від польського пункту пропуску. Про можливі зміни в русі повідомлять додатково.

