19:42  02 сентября
В Одесской области на границе с Молдовой пограничники застрелили беглеца
19:29  02 сентября
Киевщину атакуют вражеские дроны, в регионе работает ПВО
16:09  02 сентября
Синоптик рассказала, где завтра будет больше +30 градусов
UA | RU
UA | RU
02 сентября 2025, 21:42

Во Львовской области в августе открылось более 300 IT-бизнесов

02 сентября 2025, 21:42
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В августе во Львовской области было зарегистрировано 3534 новых бизнеса в области IT

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

По этому показателю Львовщина уступает Киеву (774 новых компаний и ФЛП) и совсем немного уступает Днепропетровщине, где в прошлом месяце в отрасли зарегистрировался 351 участник.

В то же время в прошлом месяце в Украине закрылось 2274 субъекта предпринимательской деятельности в сфере IT, в том числе 8 компаний. Больше всего закрытий пришлось на Киев, Харьковскую, Днепропетровскую и Львовскую области.

Напомним, во Львовской области злоумышленники устроили "бизнес" на документах для уклончан. За 20 тысяч долларов они производили фальшивые документы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область ИТ бизнес экономика
На Львовщине пограничники задержали водителя микроавтобуса, который прятал в сиденьях янтарь на полмиллиона гривен
02 сентября 2025, 20:27
Косметика и бритвенные кассеты: во Львовской области остановили контрабанду на два миллиона
02 сентября 2025, 11:43
Смертельное ДТП во Львовской области: погибли трое, среди них – ребенок
01 сентября 2025, 12:53
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Трамп заявил, что "очень разочарован" Путиным
02 сентября 2025, 21:59
В Запорожской области открыли уже десятую "подземную школу"
02 сентября 2025, 21:49
В Запорожье мужчина оформил кредит на погибшего брата-военного
02 сентября 2025, 21:35
Жителям прифронтовых населенных пунктов в Харьковской области окажут помощь от ЮНИСЕФ
02 сентября 2025, 21:25
Канцлер Германии назвал Путина "самым серьезным военным преступником нашего времени"
02 сентября 2025, 21:17
В Офисе президента объяснили, зачем открыли границы мужчинам 18-22 лет
02 сентября 2025, 20:59
Россияне накрыли огнем Днепропетровщину более 30 раз
02 сентября 2025, 20:46
На Львовщине пограничники задержали водителя микроавтобуса, который прятал в сиденьях янтарь на полмиллиона гривен
02 сентября 2025, 20:27
Тренеров Харьковщины приглашают присоединиться к проекту по адаптивному спорту для ветеранов, который проходит под эгидой американских партнеров
02 сентября 2025, 19:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »