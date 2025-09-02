Во Львовской области в августе открылось более 300 IT-бизнесов

иллюстративное фото: из открытых источников

В августе во Львовской области было зарегистрировано 3534 новых бизнеса в области IT

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

По этому показателю Львовщина уступает Киеву (774 новых компаний и ФЛП) и совсем немного уступает Днепропетровщине, где в прошлом месяце в отрасли зарегистрировался 351 участник.

В то же время в прошлом месяце в Украине закрылось 2274 субъекта предпринимательской деятельности в сфере IT, в том числе 8 компаний. Больше всего закрытий пришлось на Киев, Харьковскую, Днепропетровскую и Львовскую области.

