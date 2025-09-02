У Львівській області в серпні відкрились понад 300 IT-бізнесів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У серпні на Львівщині було зареєстровано 3534 нових бізнесів в галузі IT

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.

За цим показником Львівщина поступається Києву (774 нових компаній та ФОПів) та зовсім трохи поступається Дніпропетровщині, де минулого місяця у галузі зареєструвався 351 учасник.

Водночас минулого місяця в Україні закрилося 2274 суб’єкти підприємницької діяльності в сфері IT, серед них 8 компаній. Найбільше закриттів припало на Київ, на Харківську, Дніпропетровську та Львівську області.

Нагадаємо, на Львівщині зловмисники влаштували "бізнес" на документах для ухилянтів. За 20 тисяч доларів вони виготовляли фальшиві документи.