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06 июня 2025, 16:47

Во Львовской области местные устроили "бизнес" на документах для уклонистов

06 июня 2025, 16:47
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Фото: Нацполиция
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Во Львовской области злоумышленники готовили фейковые документы для мужчины. С этими подделками он мог бы выехать за границу

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Во Львове правоохранители разоблачили организаторов незаконной схемы пересечения границы. Злоумышленники за 20 тысяч долларов согласились изготовить для "клиента" фальшивые документы. Благодаря подделке мужчина мог бы выехать за границу, потому что имел отсрочку от мобилизации якобы по состоянию здоровья.

Злоумышленниками оказались 54-летний житель Львова и 80-летний житель области. Им сообщили о подозрении. Им грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одесской области получил подозрение военный, организовавший схему незаконного пересечения границы. Он предложил мужчине "помощь" в выезде в Молдову, и попросил за это 2 тысячи долларов.

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