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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Во Львовской области детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную схему незаконного ввоза товаров. Правоохранители обнаружили партию мобильных телефонов, жидкостей для электронных сигарет и парфюмерии общей стоимостью более 30 миллионов гривен.

Согласно данным следствия, житель региона пытался переправить продукцию через границу, спрятав ее под упаковками с пищевыми продуктами. Для пересечения он избрал "зеленый коридор" - полосу, предназначенную для лиц без товаров, подлежащих обязательному декларированию или налогообложению.

Среди изъятого – смартфоны Apple, Samsung, жидкости для электронных сигарет и парфюмерия

В ходе осмотра транспортного средства пограничники и таможенники обнаружили 19,5 тысяч единиц жидкостей для электронных сигарет "ElfBar", более 360 смартфонов Apple, 38 телефонов Samsung Z Fold и около 3,3 тысяч единиц парфюмерной продукции.

Досудебное расследование продолжается по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201-3 (контрабанда товаров) и ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

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