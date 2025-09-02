19:42  02 вересня
На Львівщині прикордонники затримали водія мікроавтобуса, який ховав у сидіннях бурштин на півмільйона гривень

02 вересня 2025, 20:27
фото: ДПСУ
На Львівщині, у пункті пропуску «Рава-Руська», прикордонники викрили спробу незаконного переміщення понад 4 кг бурштину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час ретельного огляду автомобіля Mercedes, за кермом якого перебував 25-річний житель Хмельниччини, прикордонники виявили пакунки із бурштино, заховані під обшивкою передніх сидінь.

За словами водія, він самостійно упакував бурштин і планував перевезти його до країн ЄС для подальшої реалізації.

Орієнтовна вартість каміння становить пів мільйона гривень.

Нагадаємо, на початку серпня у Львівській області правоохоронці зупинили контрабанду телефонів, вейп-рідин і парфумів на 30 млн грн.

