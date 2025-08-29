Фото: ілюстративне

У Львові викрили чоловіка, який організував продаж автомобілів, завезених під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Львові викрили чоловіка, який продавав автомобілі, ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил. За даними слідства, 33-річний львів’янин організував систему переміщення транспортних засобів з Польщі, оформлюючи документи так, ніби машини призначені для потреб військових.

Чоловік підшукував автівки на іноземних інтернет-майданчиках і залучав знайомих та родичів для їх переміщення через митницю. Люди, які допомагали з перевезенням, не знали про протиправну діяльність. Автомобілі оформлялися як гуманітарна допомога з використанням реквізитів благодійних організацій. Підозрюваний запевняв керівників цих організацій, що машини передадуть ЗСУ, проте насправді вони продавалися стороннім особам.

За інформацією правоохоронців, у рамках схеми до України ввезли 19 транспортних засобів загальною вартістю понад 2 млн грн. Частину коштів підозрюваний легалізував, зокрема купив два автомобілі для власного користування. На цей момент правоохоронці вилучили 12 машин, які стали доказами у справі.

Чоловіку повідомлено про підозру за контрабанду підакцизних товарів та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Слідство триває.

