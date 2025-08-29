15:45  29 серпня
12:50  29 серпня
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
29 серпня 2025, 15:01

У Львові викрили чоловіка, який продавав автомобілі, призначені для ЗСУ

29 серпня 2025, 15:01
Фото: ілюстративне
У Львові викрили чоловіка, який організував продаж автомобілів, завезених під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Львові викрили чоловіка, який продавав автомобілі, ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил. За даними слідства, 33-річний львів’янин організував систему переміщення транспортних засобів з Польщі, оформлюючи документи так, ніби машини призначені для потреб військових.

Чоловік підшукував автівки на іноземних інтернет-майданчиках і залучав знайомих та родичів для їх переміщення через митницю. Люди, які допомагали з перевезенням, не знали про протиправну діяльність. Автомобілі оформлялися як гуманітарна допомога з використанням реквізитів благодійних організацій. Підозрюваний запевняв керівників цих організацій, що машини передадуть ЗСУ, проте насправді вони продавалися стороннім особам.

За інформацією правоохоронців, у рамках схеми до України ввезли 19 транспортних засобів загальною вартістю понад 2 млн грн. Частину коштів підозрюваний легалізував, зокрема купив два автомобілі для власного користування. На цей момент правоохоронці вилучили 12 машин, які стали доказами у справі.

Чоловіку повідомлено про підозру за контрабанду підакцизних товарів та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Слідство триває.

Раніше повідомлялося, правоохоронці затримали 19-річну дівчину, яка намагалася підірвати автомобіль ЗСУ. Вона планувала здійснити теракт у місті Павлоград.

Коли варто міняти літню гуму на зимову?
29 серпня 2025, 10:53
27 серпня 2025
25 серпня 2025
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
НАБУ почало розслідування щодо компанії, яка виготовляє ракету "Фламінго" та дрони Fire Point
29 серпня 2025, 15:52
Житель Києва організував схему виготовлення та збуту підроблених офіційних документів
29 серпня 2025, 15:33
9-річна дівчинка, на яку впав величезний стілець з артінсталяції у Дніпрі, вийшла з коми
29 серпня 2025, 15:17
На Одещині судитимуть водія, який на тротуарі травмував пенсіонерку
29 серпня 2025, 15:15
На Сумщині жінка хотіла продати дитину після пологів: що вирішив суд
29 серпня 2025, 15:13
Запоріжжя готується до навчального року: що зміниться для школярів і батьків
29 серпня 2025, 14:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
