Когда стоит менять летнюю резину на зимнюю?

Пресс-релиз

Сезонная смена резины — это не просто рекомендация производителей, а залог безопасности на дороге и уверенного управления автомобилем в любое время года. Каждый опытный водитель знает: правильное время для перехода с летних шин на зимние напрямую влияет на сцепление с дорогой, тормозной путь и управляемость

Почему важно вовремя менять резину

Летняя и зимняя резина различаются не только рисунком протектора, но и составом резиновой смеси. Летние шины рассчитаны на стабильную работу при температурах выше +7 °C, обеспечивая отличное сцепление на сухом и мокром асфальте. Но с наступлением холодов свойства смеси меняются: резина становится жёсткой, теряет эластичность и хуже взаимодействует с дорожным покрытием.

Зимняя резина, наоборот, сохраняет мягкость даже при минусовых температурах, а глубокие ламели и развитый протектор обеспечивают уверенное сцепление на льду, снегу и в слякоти. Игнорирование сезонной замены может привести к увеличению тормозного пути на 20–30%, снижению управляемости и повышенному износу как самих шин, так и элементов подвески.

Оптимальное время для замены шин

Выбор времени для смены шин зависит не только от календаря, но и от климатических особенностей региона, а также условий эксплуатации автомобиля.

1. Температурный режим

Главный ориентир — устойчивая температура +7 °C. Как только ночные показатели начинают опускаться ниже этого уровня, летние шины теряют свои эксплуатационные свойства, а зимние начинают раскрывать потенциал.

2. Погодные условия

Даже если температура днём держится около +10 °C, но ночами выпадает иней или наблюдаются утренние заморозки, пора переходить на зимние шины. Снегопады и первые гололёды — прямой сигнал о необходимости замены.

3. Регион эксплуатации

В южных регионах Украины, например, в Одессе или Херсоне, оптимальное время для замены наступает в конце октября — начале ноября.

В центральных и северных областях — Киев, Чернигов, Полтава — менять резину стоит уже в первой половине октября.

В горных районах Карпат и Закарпатья переход на зимние шины целесообразен уже в конце сентября.

Правила выбора зимней резины

При переходе на зимние шины важно не только вовремя произвести замену, но и правильно подобрать резину, учитывая параметры автомобиля и условия эксплуатации.

Основные критерии выбора:

Размер шин. Он должен полностью соответствовать рекомендациям завода-производителя. Информация указана в руководстве по эксплуатации автомобиля или на бирке в проёме водительской двери.

Индекс скорости и нагрузки. Важно выбирать шины, соответствующие эксплуатационным характеристикам автомобиля.

Тип зимних шин. Фрикционные (липучки) — идеальны для мягкой зимы и города. Шипованные — лучше всего подходят для снежных и ледяных дорог.

Дата производства. Даже новая, но долгосрочно хранившаяся резина теряет свои свойства. Оптимально приобретать шины не старше двух лет.

Последствия несвоевременной замены

Несвоевременная смена летних шин на зимние может привести к серьёзным последствиям:

Увеличение тормозного пути. Летняя резина при минусовых температурах становится жёсткой и скользкой.

Снижение управляемости. Риск заносов на поворотах и при торможении возрастает в разы.

Повышенный износ. И летние, и зимние шины быстрее стираются при эксплуатации не по сезону.

Увеличение риска ДТП. Статистика показывает, что более 40% зимних аварий связаны с несвоевременной заменой шин.

Преимущества профессионального шиномонтажа

Сезонная замена шин требует не только правильного времени, но и качественного обслуживания. В автосервисах ATL процедура выполняется на профессиональном оборудовании, что гарантирует:

точную балансировку колёс;

бережную установку без риска повреждения дисков;

проверку давления и состояния шин;

быстрый и безопасный процесс замены.

Обращаясь за услугой шиномонтаж Киев ATL, вы экономите время и получаете уверенность в том, что автомобиль полностью готов к зимнему сезону.

Как понять, что зимняя резина готова к замене

Помимо своевременного перехода на зимние шины, важно отслеживать их состояние. Зимняя резина подлежит замене, если:

глубина протектора стала менее 4 мм;

на боковинах появились трещины;

резина потеряла эластичность;

изношены шипы (для шипованных моделей).

Своевременная замена изношенных шин — гарантия безопасности и уверенного вождения даже в сложных дорожных условиях.