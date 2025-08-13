Во Львове сделали операцию 102-летнему мужчине

фото: Львовский онкологический региональный лечебно-диагностический центр

Во Львове медики провели операцию 102-летнему мужчине, у которого диагностировали рак кожи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский онкологический региональный лечебно диагностический центр.

После обследований врачи выяснили, что, несмотря на возраст пациента, общее состояние здоровья позволяет провести вмешательство.

Медики решили работать под местной анестезией во избежание рисков общего наркоза. Опухоль удалили, сразу выполнили пластику.

Мужчина уже чувствует себя хорошо: боль и кровотечения исчезли.

