У Львові хірурги випрямили дитині хребет, який був викривлений на 160 градусів

12-річна дівчина зі сколіозом четвертого ступеня перенесла дві надскладні операції поспіль і провела під наркозом 18 годин

Як передає RegioNews, про це повідомили у Першому медоб’єднанні Львова.

За словами рідних дівчинки Віки, дитина страждала від постійного болю та задишки, не могла довго сидіти. Викривлення хребта сягнуло 160 градусів. Удома вона пересувалася з ходунцями, а в школі користувалася колісним кріслом.

За операцію взялася команда львівських і американських медиків. Для цього лікарі провели дві надскладні операції.

"Щоб виправити її сколіоз, нам потрібно було видалити цілий хребець. У перший день операції ми закріпили її хребет гвинтами. А потім, уже на другий день, видалили кілька ребер, ізолювали спинний мозок та встановили титанову клітку для підтримки хребта. А потім повільно виправляли її разом з моєю колегою, нейрофізіологинею Меган Маллані", – розповідає американський ортопед-травматолог Марк Диржка.

За словами хірургів, хребет Віки вдалося випрямити на 85%.

