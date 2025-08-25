11:59  25 серпня
25 серпня 2025, 19:13

У Львові внаслідок ДТП постраждала літня жінка: обставини події

25 серпня 2025, 19:13
Фото: Національна поліція України
Унаслідок аварії на перехресті у Львові постраждала 73-річна жінка

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

У Львові на перехресті вулиць Сихівської та Кавалерідзе 25 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася близько 16:20 та призвела до травмування пішохода.

Аварія сталася на перехресті у Львові

За інформацією поліції, зіткнулися автомобілі KIA під керуванням 27-річного львів’янина та Volkswagen, яким керував 74-річний місцевий житель. Після удару Volkswagen втратив керованість, виїхав на тротуар та збив 73-річну жінку. Далі транспортний засіб врізався у рейсовий автобус, за кермом якого перебував 67-річний водій.

Постраждала 73-річна місцева жителька

Унаслідок інциденту літня мешканка отримала тілесні ушкодження. Потерпілу доставили до лікарні, де їй надають медичну допомогу.

Поліцейські з’ясовують усі обставини події. Триває перевірка, після якої буде надано правову кваліфікацію інциденту.

Раніше повідомлялося, в Луцькому районі сталася ДТП, у якій постраждали 19-річний водій та його пасажир. Внаслідок зіткнення вони опинилися заблокованими в салоні автомобіля та потребували допомоги рятувальників.

