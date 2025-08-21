Атака на Львів: кількість постраждалих зросла
Медики повідомили про ще одну постраждалу внаслідок ворожої атаки на Львів вночі 21 серпня
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує RegioNews.
До лікарні святого Пантелеймона госпіталізували 38-річну жінку. У неї діагностували поверхневу рану грудної клітки, гематоми та забій легень.
Стан пацієнтки оцінюють як середньої важкості, наразі вона проходить обстеження.
Нагадаємо, влучання зафіксовані в декількох районах Львова одразу на кількох локаціях. Виникли пожежі.
Як і місяць тому, у Львові прилетіло на вулиці Олени Степанівни.
21 серпня 2025
