07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
00:30  21 серпня
У Запоріжжі цілий двір у центрі став сміттєзвалищем
01:40  21 серпня
Співачка Солоха народила сина
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 09:04

Атака на Львів: кількість постраждалих зросла

21 серпня 2025, 09:04
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Медики повідомили про ще одну постраждалу внаслідок ворожої атаки на Львів вночі 21 серпня

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує RegioNews.

До лікарні святого Пантелеймона госпіталізували 38-річну жінку. У неї діагностували поверхневу рану грудної клітки, гематоми та забій легень.

Стан пацієнтки оцінюють як середньої важкості, наразі вона проходить обстеження.

Нагадаємо, влучання зафіксовані в декількох районах Львова одразу на кількох локаціях. Виникли пожежі.

Як і місяць тому, у Львові прилетіло на вулиці Олени Степанівни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Львів обстріли
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Росіяни вдарили ФАБом по Краматорську: наслідки
21 серпня 2025, 09:30
Удар із повітря: чим Росія атакувала Україну цієї ночі
21 серпня 2025, 09:27
У Києві судитимуть чоловіка, який обікрав ліцей
21 серпня 2025, 09:15
Палиця замість слів: на Житомирщині чоловіка відправили до лікарні після бійки
21 серпня 2025, 08:54
Окупанти завдали три авіаудари по селу на Запоріжжі: є постраждала
21 серпня 2025, 08:50
Путін між США і Китаєм: чому він шукає подвійного протекторату
21 серпня 2025, 08:38
У ДСНС показали наслідки атаки на Львів: є загиблий та постраждалі
21 серпня 2025, 08:29
Ліки з отрути і посліду: в Україні викрили російську фармсхему
21 серпня 2025, 08:28
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
21 серпня 2025, 08:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »