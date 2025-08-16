На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві

фото: ДСНС

У Яворівському районі ліквідовано пожежу на території деревообробного підприємства



"15 серпня о 20:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Новий Яр Яворівського району", - йдеться у повідомленні.

Пожежа виникла в одноповерховій металевій будівлі критій бляхою на території деревообробного підприємства. Площа загорання становила 1000 кв.м.

О 22:39 вогнеборці локалізували пожежу та о 01:27 ліквідували.

До ліквідації пожежі залучили 50 рятувальників і 10 одиниць спеціальної техніки.

Причини та обставини пожежі з’ясовуються.

