12:52  16 серпня
На Львівщині через смертельну ДТП повністю перекрито рух на міжнародній трасі
09:49  16 серпня
Росіяни атакували українських рятувальників під час ліквідації пожежі у Запорізькій області
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
16 серпня 2025, 15:29

На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві

16 серпня 2025, 15:29
фото: ДСНС
У Яворівському районі ліквідовано пожежу на території деревообробного підприємства

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на управління ДСНС Львівської області.

"15 серпня о 20:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в с. Новий Яр Яворівського району", - йдеться у повідомленні.

Пожежа виникла в одноповерховій металевій будівлі критій бляхою на території деревообробного підприємства. Площа загорання становила 1000 кв.м.

О 22:39 вогнеборці локалізували пожежу та о 01:27 ліквідували.

До ліквідації пожежі залучили 50 рятувальників і 10 одиниць спеціальної техніки.

Причини та обставини пожежі з’ясовуються.

Нагадаємо, 16 серпня на Львівщині через смертельну ДТП повністю перекрито рух на міжнародній трасі. Правоохоронці скеровують транспортні засоби в обʼїзд, через виникли ускладнення у русі.

16 серпня 2025
07 серпня 2025
