Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи

Во Львове начали тестировать трамваи, которые городу передала Швейцария
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.
"Стартовали тестовые поездки трамваев Schindler Be 4/8, которые город получил от швейцарского кантона Базель-Ланд. Пока на пути выехал один вагон, и он работает в режиме "без пассажиров" - на тренировочном маршруте №9", - говорится в сообщении.
Параллельно началось обучение водителей, которые овладевают управлением новой для города моделью транспорта.
Проект Бернские и базельландские трамваи для Львова реализуется при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).
