Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи

фото: Львовский городской совет

Во Львове начали тестировать трамваи, которые городу передала Швейцария

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Стартовали тестовые поездки трамваев Schindler Be 4/8, которые город получил от швейцарского кантона Базель-Ланд. Пока на пути выехал один вагон, и он работает в режиме "без пассажиров" - на тренировочном маршруте №9", - говорится в сообщении.

Параллельно началось обучение водителей, которые овладевают управлением новой для города моделью транспорта.

Проект Бернские и базельландские трамваи для Львова реализуется при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

