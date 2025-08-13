09:19  13 августа
13 августа 2025, 13:09

Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи

13 августа 2025, 13:09
фото: Львовский городской совет
Читайте також
Во Львове начали тестировать трамваи, которые городу передала Швейцария

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

"Стартовали тестовые поездки трамваев Schindler Be 4/8, которые город получил от швейцарского кантона Базель-Ланд. Пока на пути выехал один вагон, и он работает в режиме "без пассажиров" - на тренировочном маршруте №9", - говорится в сообщении.

Параллельно началось обучение водителей, которые овладевают управлением новой для города моделью транспорта.

Проект Бернские и базельландские трамваи для Львова реализуется при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Напомним, во Львове под колесами трамвая погиб мужчина. По словам очевидцев, во время остановки трамвая № 1 неизвестный лег под колеса трамвая.

13 августа 2025
