17:33  14 августа
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 18:12

14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский

14 августа 2025, 18:12
Читайте також українською мовою
Фото: Общественное Львов
Читайте також
українською мовою

Художника похоронят 15 августа, а коллеги и друзья вспоминают его вклад в развитие культурной жизни Львова

Об этом сообщает "Общественное.Львов", передает RegioNews.

14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Украины Мирослав Мединский. Он возглавлял режиссерскую группу телеканала "Львов" и был одним из авторов документального фильма об Игоре Билозире "Под крылом ангела".

О смерти режиссера сообщила его жена Леся Рыбинская на своей странице в Facebook. Она отметила, что прощание состоится 15 августа в 13:00 в часовне по улице Навроцкого во Львове.

Похоронят Мирослава Мединского в тот же день в 16.00 на кладбище в селе Сторонибабы. Коллеги и друзья художника выражают соболезнования родным и близким, вспоминая его вклад в развитие культурной жизни города.

Ранее сообщалось, в Киеве простились с журналисткой Викторией Рощиной, которая погибла в российском плену. О смерти женщины стало известно в октябре 2024 года. На ее теле были обнаружены следы многочисленных пыток.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
смерть шоу-бизнес режиссер Львов похороны церемония прощания Мирослав Мединский
Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней
14 августа 2025, 14:29
За 1100 долларов "гарантировал" поступление в вуз: во Львове задержали злоумышленника
14 августа 2025, 12:44
Во Львове экс-инспектор энергонадзора во время блекаутов помог кафе в четыре раза увеличить электропотребление
14 августа 2025, 12:01
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
57-летнего жителя Днепра зарезали ради микроавтобуса и спрятали тело в фортификационном сооружении
14 августа 2025, 18:00
В Харьковской области пройдет онлайн-встреча между властью и бизнесом
14 августа 2025, 17:45
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
14 августа 2025, 17:35
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
14 августа 2025, 17:33
В Генштабе рассказали о ситуации в Донецкой области
14 августа 2025, 17:22
Актуальные рабочие места в Харьковской области - где платят больше всего
14 августа 2025, 17:16
Против блоггерши Мандзюк, которая учила своих детей избивать других детей за язык, возбудила уголовное дело
14 августа 2025, 17:13
Горные спасатели спасли двух туристов в Карпатах на Раховщине
14 августа 2025, 17:05
В Днепре улица превратилась в стихийный рынок: куча нарушений и горы мусора
14 августа 2025, 16:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »