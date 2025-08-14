Фото: Общественное Львов

Художника похоронят 15 августа, а коллеги и друзья вспоминают его вклад в развитие культурной жизни Львова

Об этом сообщает "Общественное.Львов", передает RegioNews.

14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Украины Мирослав Мединский. Он возглавлял режиссерскую группу телеканала "Львов" и был одним из авторов документального фильма об Игоре Билозире "Под крылом ангела".

О смерти режиссера сообщила его жена Леся Рыбинская на своей странице в Facebook. Она отметила, что прощание состоится 15 августа в 13:00 в часовне по улице Навроцкого во Львове.

Похоронят Мирослава Мединского в тот же день в 16.00 на кладбище в селе Сторонибабы. Коллеги и друзья художника выражают соболезнования родным и близким, вспоминая его вклад в развитие культурной жизни города.

