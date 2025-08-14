Фото: Суспільне Львів

Митця поховають 15 серпня, а колеги та друзі згадують його внесок у розвиток культурного життя Львова

Про це повідомляє "Суспільне.Львів", передає RegioNews.

14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури України Мирослав Мединський. Він очолював режисерську групу телеканалу "Львів" та був одним із авторів документального фільму про Ігоря Білозіра "Під крилом ангела".

Про смерть режисера повідомила його дружина Леся Рибінська на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що прощання відбудеться 15 серпня о 13:00 у каплиці на вулиці Навроцького у Львові.

Поховають Мирослава Мединського того ж дня о 16:00 на кладовищі в селі Сторонибаби. Колеги та друзі митця висловлюють співчуття рідним і близьким, згадуючи його внесок у розвиток культурного життя міста.

