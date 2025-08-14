17:33  14 серпня
Харків і Бородянка долучаться до тестування 5G в Україні
18:12  14 серпня
14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
13:56  14 серпня
Фура з тоннами Coca-Cola перекинулася на трасі Київ - Одеса
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2025, 18:12

14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський

14 серпня 2025, 18:12
Читайте также на русском языке
Фото: Суспільне Львів
Читайте также
на русском языке

Митця поховають 15 серпня, а колеги та друзі згадують його внесок у розвиток культурного життя Львова

Про це повідомляє "Суспільне.Львів", передає RegioNews.

14 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури України Мирослав Мединський. Він очолював режисерську групу телеканалу "Львів" та був одним із авторів документального фільму про Ігоря Білозіра "Під крилом ангела".

Про смерть режисера повідомила його дружина Леся Рибінська на своїй сторінці у Facebook. Вона зазначила, що прощання відбудеться 15 серпня о 13:00 у каплиці на вулиці Навроцького у Львові.

Поховають Мирослава Мединського того ж дня о 16:00 на кладовищі в селі Сторонибаби. Колеги та друзі митця висловлюють співчуття рідним і близьким, згадуючи його внесок у розвиток культурного життя міста.

Раніше повідомлялося, у Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні. Про смерть жінки стало відомо у жовтні 2024 року. На її тілі були виявлені сліди численних катувань.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть шоу-бизнес режисер Львів похорон церемонія прощання Мирослав Мединский
У Львові знайшли мертвими двох 14-річних хлопців
14 серпня 2025, 14:29
За 1100 доларів "гарантував" вступ до ВНЗ: у Львові затримали зловмисника
14 серпня 2025, 12:44
У Львові ексінспектор енергонагляду під час блекаутів допоміг кафе вчетверо збільшити електроспоживання
14 серпня 2025, 12:01
Всі новини »
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні
14 серпня 2025, 18:37
57-річного жителя Дніпра зарізали заради мікроавтобуса та сховали тіло у фортифікаційній споруді
14 серпня 2025, 18:00
На Харківщині пройде онлайн-зустріч між владою та бізнесом
14 серпня 2025, 17:45
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
14 серпня 2025, 17:35
Харків і Бородянка долучаться до тестування 5G в Україні
14 серпня 2025, 17:33
У Генштабі розповіли про ситуацію на Донеччині
14 серпня 2025, 17:22
Актуальні робочі місця в Харківській області - де платять найбільше
14 серпня 2025, 17:16
Проти блогерки Мандзюк, яка вчила своїх дітей бити інших дітей за мову, відкрила кримінальну справу
14 серпня 2025, 17:13
Гірські рятувальники врятували двох туристів у Карпатах на Рахівщині
14 серпня 2025, 17:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »